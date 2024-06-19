НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Осака, Возняцки, Кербер и Радукану получили wild card на «Уимблдон»

Осака, Возняцки, Кербер и Радукану получили wild card на «Уимблдон»

»Уимблдон» объявил обладателей wild card. В женском одиночном разряде ими стали: Наоми Осака (Япония) Каролин Возняцки (Дания) Анжелик Кербер (Германия) Эмма Радукану (Великобритания) Франческа Джонс (Великобритания) Юрико Миядзаки (Великобритания) Хизер Уотсон (Великобритания) В мужскую сетку wild card получили: Лиам Броади (Великобритания) Джакоб Фернли (Великобритания) Артур Фери (Великобритания) Билли Харрис (Великобритания) Пол Джабб (Великобритания) Генри Сирл (Великобритания) Ян Чоински (Великобритания) Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх