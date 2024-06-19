Осака, Возняцки, Кербер и Радукану получили wild card на «Уимблдон»

»Уимблдон» объявил обладателей wild card. В женском одиночном разряде ими стали: Наоми Осака (Япония) Каролин Возняцки (Дания) Анжелик Кербер (Германия) Эмма Радукану (Великобритания) Франческа Джонс (Великобритания) Юрико Миядзаки (Великобритания) Хизер Уотсон (Великобритания) В мужскую сетку wild card получили: Лиам Броади (Великобритания) Джакоб Фернли (Великобритания) Артур Фери (Великобритания) Билли Харрис (Великобритания) Пол Джабб (Великобритания) Генри Сирл (Великобритания) Ян Чоински (Великобритания) Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.
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