Добрый Мир
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Добрый Мир

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Ужасные кадры из Киева: Так кто виноват? 

Ужасные кадры из Киева: Так кто виноват? 

Украинские каналы начинают тиражировать ужасающие кадры из Киева, призванные демонстрировать «российское варварство».

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Комментарии
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Галина Светлая
. Может жестоко, но не жалко. Им было жалко Донбасс? Белгород?. Детишек на катке у елки?  Простых людей ?  А ангелов Донбасса?   Это же твари.    Работайте, братья!Заверещали.. потеряли они.. человеческое обличие  они потеряли, и уже вряд ли вернется оно к ним. За все надо отвечать в этой жизни.
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20 час.
виктор матвеев
Хохлобандеры хотели войны и они ее получили, так что нехера стонать, посеявший ветер пожнет бурю что и происходит.
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8 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
они не жалели многострадальный Донбасс и злорадствовали над их бедами,все зло всегда возвращается,так что,не жалко
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48 мин.

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