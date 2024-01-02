Ужасные кадры из Киева: Так кто виноват? 

Галина Светлая

. Может жестоко, но не жалко. Им было жалко Донбасс? Белгород?. Детишек на катке у елки? Простых людей ? А ангелов Донбасса? Это же твари. Работайте, братья!Заверещали.. потеряли они.. человеческое обличие они потеряли, и уже вряд ли вернется оно к ним. За все надо отвечать в этой жизни.