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Анчелотти про 0:1 с «Барселоной»: «Реал» не заслуживал поражения. Будем так играть в ответном матче – шанс есть»

Анчелотти про 0:1 с «Барселоной»: «Реал» не заслуживал поражения. Будем так играть в ответном матче – шанс есть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Барселоной» (0:1). «Результат очень плохой, мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя «Барселоне» действовать так, как она хотела.

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