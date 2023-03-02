Анчелотти про 0:1 с «Барселоной»: «Реал» не заслуживал поражения. Будем так играть в ответном матче – шанс есть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Барселоной» (0:1). «Результат очень плохой, мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя «Барселоне» действовать так, как она хотела.