Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от крупного поражения в матче с «Флоридой»

«Колорадо» на домашней арене пропустило от «Флориды» восемь шайб. В ночь на 7 января в Денвере (штат Колорадо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии