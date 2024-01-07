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Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от крупного поражения в матче с «Флоридой»

Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от крупного поражения в матче с «Флоридой»

«Колорадо» на домашней арене пропустило от «Флориды» восемь шайб. В ночь на 7 января в Денвере (штат Колорадо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз».

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