Неделю назад певица Анна седокова спровоцировала слухи о проблемах в личной жизни.

Артистка неожиданно вернулась в Москву из Майами, взяв с собой 6-летнего сына. Пока певица не рассказыла, что произошло, и сосредоточилась на работе: у Анны уже прошли съемки, а также сольный концерт на площадке “три вокзала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии