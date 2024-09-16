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Киев готовит кровавую провокацию: о чем предупредили в Службе Внешней разведки России?

Киев готовит кровавую провокацию: о чем предупредили в Службе Внешней разведки России?

Об этом информирует Служба Внешней разведки России. Главные моменты: ▪️ Намечено инсценировать «российский ракетный обстрел» больницы или детского сада на территории, контролируемой Киевом, с высоким числом жертв.

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