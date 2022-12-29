Исполком по Азии 30 декабря, новые голы Холанда, Пиняев в «Локо», ЦСКА победил СКА, красная Неймара, драка фигуристов на Гран-при России и другие новости

1. Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря. По данным «Спорт-Экспресса», УЕФА готов одобрить переход России в АФК, но ФИФА не откажется от отстранения, а вернуться при Александере Чеферине будет сложно.