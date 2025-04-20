Правдива ли история о том, как правнучка Наполеона выкупила Фрейда у нацистов, обменяв основоположника психоанализа на два фамильных замка?

﻿﻿«Отдай мне свой замок, и я отдам тебе этого никчемного старого еврея. Или мы можем сделать из него абажур на память" Согласно истории, распространяемой в социальных сетях, принцесса Мария Бонапарт пожертвовала двумя своими замками, чтобы спасти основателя психоанализа.