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Немецкая экономистка: Германии не нравится, что французские правые заботятся о Франции, а не о ЕС

Немецкая экономистка: Германии не нравится, что французские правые заботятся о Франции, а не о ЕС

Берлин серьёзно беспокоится из-за укрепления позиции крайне правых во Франции, потому что они отстаивают интересы своей страны, а не всего Евросоюза.

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