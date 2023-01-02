Клопп недоволен, что 3-й гол «Брентфорда» «Ливерпулю» засчитали: «Правила растянули. Говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с микроволновкой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен работой судей в матче против «Брентфорда». «Красные» проиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 1:3.
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