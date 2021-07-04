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Ученые создали трубочку от икоты

Ученые создали трубочку от икоты

Устройство для борьбы с икотой разработала международная группа ученых. Специальная трубочка для питья позволяет стимулировать одновременно диафрагмальный и блуждающий нервы, которые задействуются при икоте, и с помощью этого остановить приступ.

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