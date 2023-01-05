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Поттер после 0:1 от «Сити»: «Энергичное выступление против топ-команды. Нужно переждать бурю и постараться оставаться на уровне»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении от «Манчестер Сити».  Лондонская команда проиграла в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:1.

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