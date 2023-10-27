Ещё одну медаль завоевали карагандинцы на Азиатских параиграх

Карагандинкая пловчиха Наталья Звягинцева выиграла бронзу в эстафете на Азиатских параиграх. Это стало для спортсменки настоящим испытанием на прочность, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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