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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Джексон – игрокам женской НБА, которые поддерживают участие трансгендеров: «Вы все останетесь без работы»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон выступил против участия спортсменов-трансгендеров в женской баскетбольной лиге.

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