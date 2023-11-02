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Похитивший себя кубанец заплатит 50 тысяч за проведение поисков

Житель Кубани, который организовал собственное "исчезновение", должен возместить 50 тысяч рублей, которые были потрачены из бюджета на его поиски, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

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