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Тогда и сейчас, 10 главных участников «Comedy Club»: от первых скетчей до новых проектов

Тогда и сейчас, 10 главных участников «Comedy Club»: от первых скетчей до новых проектов

«Comedy Club» вышел в эфир больше двадцати лет назад — и для многих зрителей его первые резиденты до сих пор ассоциируются с молодостью, хулиганскими миниатюрами и КВН.

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