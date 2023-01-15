Полное равноправие: когда камеры ГИБДД начнут штрафовать пешеходов?

Водитель в современном мире безнаказанным не останется: что не увидит гаишник — зафиксирует камера. Пешеход же «всегда прав», поскольку жесткого контроля над соблюдением Правил «безлошадными» участниками дорожного движения в России сегодня нет.
Водитель в современном мире безнаказанным не останется: что не увидит гаишник — зафиксирует камера. Пешеход же «всегда прав», поскольку жесткого контроля над соблюдением Правил «безлошадными» участниками дорожного движения в России сегодня нет.
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