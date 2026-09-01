Доставка за час уходит в прошлое: что ждет покупателей

Еще недавно получение товара на следующий день было одним из главных преимуществ маркетплейсов, однако теперь такая скорость постепенно становится исключением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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