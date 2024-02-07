Огненный взрыв под Ижевском произошел из-за технологического процесса. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «Ничего страшного, это технологический процесс», — пояснили в ЕДДС Ижевска.
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