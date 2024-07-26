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Пылесос в рассрочку лишает россиян ипотек

Пылесос в рассрочку лишает россиян ипотек

Пылесос в рассрочку может вылиться в отказ банков проводить сделку по уже одобренной ипотеке. В целом наличие рассрочки на приобретение самых разных товаров и услуг может стать причиной отказа в одобрении ипотеки и потребкредитов.

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