Пылесос в рассрочку лишает россиян ипотек

Пылесос в рассрочку может вылиться в отказ банков проводить сделку по уже одобренной ипотеке. В целом наличие рассрочки на приобретение самых разных товаров и услуг может стать причиной отказа в одобрении ипотеки и потребкредитов.
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