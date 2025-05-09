«Блицкриг Василевского»: самая успешная операция Красной Армии во Второй мировой войне

9 августа 1945 года полуторамиллионная Красная армия начала разгром японских войск в Манчжурии. Наступательная операция под руководством маршала Василевского стала примером настоящего блицкрига, осуществленного на фронте в 5 тысяч километров.
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