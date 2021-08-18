Без будущего: за 30 лет Украина превратилась в банановую республику KikaНаселение массово мигрирует и отправляется в поисках лучшей жизни, считает эксперт За тридцатилетие своего существования новая Украина вошла в эшелон стран третьего мира.
Без будущего: за 30 лет Украина превратилась в банановую республику KikaНаселение массово мигрирует и отправляется в поисках лучшей жизни, считает эксперт За тридцатилетие своего существования новая Украина вошла в эшелон стран третьего мира.
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