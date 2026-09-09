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Воронежские новости

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В Воронеже задержали организатора нелегального узла связи из Волгограда

В Воронеже задержали организатора нелегального узла связи из Волгограда

Сотрудники УБК ГУ МВД и УФСБ задержали 23-летнего жителя Волгограда, который организовал нелегальный узел связи для дистанционных аферистов в Воронеже.

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