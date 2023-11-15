Фото: з сериала “Вампиры средней полосы” убрали граффити с Юрием Гагариным

“Пропажу” обнаружил обозреватель фильмов BadComedian Граффити с портретом уроженца Смоленской области космонавта Юрия Гагарина с подписью “Юра, мы все про***” вырезали из второго сезона сериала “Вампиры средней полосы”.
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