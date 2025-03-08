Глобальные перемены в марте: единственный знак зодиака, о котором рассказала Василиса Володина Ольга БезродняяВ марте звезды подготовили для Водолеев захватывающие изменения и неожиданные повороты судьбы, и астролог Василиса Володина не упустила возможности рассказать о том, какие сюрпризы ждут этот знак зодиака.