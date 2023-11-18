Как продать вакансию соискателям?

Объявление о вакансии – это продажа предложения работы подходящим на эту вакансию кандидатам. Чтобы создать такое объявление, надо учесть два важных фактора при составлении текста: Текст должен быть таким, чтобы вакансию захотели купить.
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