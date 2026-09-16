Тренер "Спартака" Карседо объяснил победу над "Факелом" в матче 9-го тура РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с воронежским «Факелом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.
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