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Газета.ру

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Тренер "Спартака" Карседо объяснил победу над "Факелом" в матче 9-го тура РПЛ

Тренер "Спартака" Карседо объяснил победу над "Факелом" в матче 9-го тура РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с воронежским «Факелом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.

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