Власти Норвегии заявили о готовности закрыть границу с Россией

Норвегия может по примеру Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такую возможность допустил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере во время выступления на конференции картеля LO Stats.
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