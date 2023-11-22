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Власти Норвегии заявили о готовности закрыть границу с Россией

Власти Норвегии заявили о готовности закрыть границу с Россией

Норвегия может по примеру Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такую возможность допустил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере во время выступления на конференции картеля LO Stats.

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