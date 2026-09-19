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Царьград

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Reuters сообщил о возгорании у аэропорта Эр-Рияда после взрывов

Reuters сообщил о возгорании у аэропорта Эр-Рияда после взрывов

В районе международного аэропорта Эр-Рияда возгорание вызвало подъём большого столба чёрного дыма. Ранее в Эр-Рияде, после предупреждения о воздушной угрозе, произошли взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

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