Китайские лидеры полупроводниковой отрасли отчитались о прибылях

Рост чистой прибыли и выручки во втором квартале 2024 года зафиксировали китайские предприятия по производству полупроводниковых пластин Semiconductor Manufacturing International (SMIC) и Hua Hong Semiconductor по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает 9 августа издание Yicai.
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