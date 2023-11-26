Водителям объяснили, как их могут оштрафовать за видео в соцсетях

Согласно действующему законодательству, видео нарушения правил ПДД в соцсетях не может являться единственным доказательством по делу, однако одним из них — вполне вероятно, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в разговоре с «Праймом».