Руслан Йосыпов Татарстанның Мәскәү округында 51,77 процент тавыш җыйган

ЛДПРдан кандидат Руслан Йосыпов Татарстанда 32 нче Мәскәү бер мандатлы округы буенча Дәүләт Думасына сайлауларда 51,77 процент тавыш җыйган.
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