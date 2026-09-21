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Руслан Йосыпов Татарстанның Мәскәү округында 51,77 процент тавыш җыйган

ЛДПРдан кандидат Руслан Йосыпов Татарстанда 32 нче Мәскәү бер мандатлы округы буенча Дәүләт Думасына сайлауларда 51,77 процент тавыш җыйган.

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