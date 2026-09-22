В Липецке двое на «Ладе Приоре» разбились, врезавшись в столб

В аварии пострадали 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка.Ночью 21 сентября в Липецке на улице Сырской в 1:20 18-летний юноша за рулём «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
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