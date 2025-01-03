В Госдуме сообщили о повышении цен на услуги ЖКХ в 2025 году

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в интервью «Российской Газете» рассказал о предстоящем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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