Министерство иностранных дел опровергло слухи об ужесточении правил выдачи заграничного паспорта

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выступила против заявлений некоторых СМИ о том, что процедура оформления загранпаспорта для граждан России за рубежом была ужесточена.
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