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Министерство иностранных дел опровергло слухи об ужесточении правил выдачи заграничного паспорта

Министерство иностранных дел опровергло слухи об ужесточении правил выдачи заграничного паспорта

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выступила против заявлений некоторых СМИ о том, что процедура оформления загранпаспорта для граждан России за рубежом была ужесточена.

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