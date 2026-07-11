Дэвид и Виктория Бекхэм провели семейный вечер с дочерью в день её рождения

Дэвид и Виктория Бекхэм провели семейный вечер в день 15-летия их единственной дочери Харпер. В своём инстаграме* Виктория опубликовала фото с торжества, на которых Харпер задувает розовые свечи на праздничном торте, а также фото в домашней обстановке, где их дочь позирует в пижаме на фоне радостных Дэвида и Виктории.