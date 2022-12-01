Постпред РФ в Вене заявил о появлении нового «треугольника» в дипломатии

В многосторонней дипломатии, похоже, появился новый «треугольник». Так постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал состоявшиеся трехсторонние консультации между Россией, Китаем и Ираном.
В многосторонней дипломатии, похоже, появился новый «треугольник». Так постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал состоявшиеся трехсторонние консультации между Россией, Китаем и Ираном.
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