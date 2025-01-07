«Освобождение Курахово делает потерю активов РФ незначительным эпизодом» – Дугин

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Комментарии
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Eduard
Вообще-то за меньшее рбьявляли войны,а нас грабят мы молчим!
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13 час.
Eduard
Территорией самой Европы за миллиарды расчитаться надо!
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13 час.
Traveller
А мне почему-то вспомнилось, как после взятия то ли Соледара, то ли Угледара, было столько статей- &quot;Ну теперь украм негде зацепиться, мы вышли на оперативный простор&quot;. Вот по этому &quot;простору&quot; уже три года как-то так...
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5 час.

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