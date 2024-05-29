Завершили ремонт дороги на улице Ахунской в Пензе

В Пензе завершился ремонт дороги на улице Ахунской, как сообщили в городской администрации. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке от въезда в Заречный через контрольно-пропускной пункт до поворота в микрорайон Ахуны.
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