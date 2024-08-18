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Политика как она есть

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В Великий Новгород доставили Казанскую икону Богородицы

В Великий Новгород доставили Казанскую икону Богородицы

Казанская икона Божией Матери XVI века доставлена в Великий Новгород в рамках Всероссийского крестного хода, она будет находиться в Новгородской области до вечера 19 августа, сообщили ТАСС в Новгородской епархии.

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