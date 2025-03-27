Минздрав предложил разрешить комиссиям направлять пациентов в другой регион

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, согласно которому решение направить пациента для лечения в другой регион будет принимать врачебная комиссия, а не врач, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии