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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Riot обещает исправить проблемы с получением синей эссенции и опыта в League of Legen...

Riot обещает исправить проблемы с получением синей эссенции и опыта в League of Legen...

Riot обещает исправить проблемы с получением синей эссенции и опыта в League of Legends после негативной реакции игроковRiot Games признала ошибки недавнего обновления, которое сделало процесс разблокировки новых чемпионов чрезмерно сложным и долгим, пообещав увеличить коэффициенты наград в Blue Essence и опыта.

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