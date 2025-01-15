Riot обещает исправить проблемы с получением синей эссенции и опыта в League of Legen...

Riot обещает исправить проблемы с получением синей эссенции и опыта в League of Legends после негативной реакции игроковRiot Games признала ошибки недавнего обновления, которое сделало процесс разблокировки новых чемпионов чрезмерно сложным и долгим, пообещав увеличить коэффициенты наград в Blue Essence и опыта.