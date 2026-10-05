WSJ : ситуация в Ормузе грозит глобальным продовольственным кризисом

Проблемы с судоходством через Ормузский пролив грозят миру продовольственным кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление генерального секретаря Международной торговой палаты (ICC) Джона Дентона.
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