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WSJ : ситуация в Ормузе грозит глобальным продовольственным кризисом

WSJ : ситуация в Ормузе грозит глобальным продовольственным кризисом

Проблемы с судоходством через Ормузский пролив грозят миру продовольственным кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление генерального секретаря Международной торговой палаты (ICC) Джона Дентона.

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