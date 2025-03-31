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Царьград

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Монтажник осужден условно: трагедия с понтоном в "Царском Селе"

Монтажник осужден условно: трагедия с понтоном в "Царском Селе"

В Санкт-Петербурге суд приговорил Алексея Тихонова к полутора годам условно за нарушение правил безопасности при перевозке людей на понтоне в музее-заповеднике "Царское Село", что привело к гибели пассажирки, 28-летней актрисы Анастасии Голиковой.

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