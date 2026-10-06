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В сердце Горного Алтая: как Онгудайский район выглядел в прошлом столетии. Фото

В сердце Горного Алтая: как Онгудайский район выглядел в прошлом столетии. Фото

Онгудайский район расположен в самом сердце Горного Алтая. На его территории соединились живописная природа и памятники истории и культуры, неизменно привлекающие туристов из разных уголков страны.

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