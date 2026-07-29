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Гендиректор «Торпедо» об Агафонове: «Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне. Довольны, что его переход состоялся»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о переходе в клуб 19-летнего защитника Максима Агафонова.

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