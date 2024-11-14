Французского политика Мари Ле Пен захотели лишить свободы на пять лет

Парижская прокуратура потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая ранее заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции на следующих выборах в 2027 году, к лишению свободы и поражению в избирательных правах на пять лет.
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