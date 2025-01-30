Председатель правления Союза композиторов РФ рассказал о секретах творчества Дунаевского

Музыка Исаака Дунаевского была пропитана оптимизмом и ориентирована на простой народ. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления Союза композиторов РФ, народный артист России Рашид Калимуллин, характеризуя творчество классика советской музыки в преддверии 125-летия со дня его рождения.