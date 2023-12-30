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Закон, порядок, государство

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Новогоднюю ёлку командующего Воздушно-десантными войсками посетили более 500 детей военнослужащих и гражданского персонала ВДВ

Новогоднюю ёлку командующего Воздушно-десантными войсками посетили более 500 детей военнослужащих и гражданского персонала ВДВ

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялась елка командующего Воздушно-десантными войсками, кульминацией которой стал новогодний мюзикл «#СказкаПоНовому».

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