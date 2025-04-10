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Калужские новости

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На космокинофестивале в Калуге покажут 6 полнометражных игровых фильмов

На космокинофестивале в Калуге покажут 6 полнометражных игровых фильмов

На 6-м фестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который стартует 12 апреля в Калуге, покажут 6 полнометражных игровых фильмовНа 6-м фестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский", который стартует 12 апреля в Калуге, покажут 6 полнометражных игровых фильмов.

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