На космокинофестивале в Калуге покажут 6 полнометражных игровых фильмов

На 6-м фестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который стартует 12 апреля в Калуге, покажут 6 полнометражных игровых фильмовНа 6-м фестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский", который стартует 12 апреля в Калуге, покажут 6 полнометражных игровых фильмов.